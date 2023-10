Giovane 19enne aiuta coppia di turisti a fare benzina, ma in realtà fa il pieno alla sua auto. Denunciato per furto

Un 19enne originario di Reggio Calabria in vacanza nel Salento si offre di aiutare una coppia di turisti svizzeri a fare benzina. Ma in realtà fa il pieno alla sua auto e scappa. Beccato dalla Polizia, il giovane è stato denunciato per furto aggravato.

I fatti

E' accaduto il 24 luglio 2023: una coppia di giovani turisti svizzeri in vacanza nella zona di Gallipoli ha chiesto l’intervento della Polizia poiché era stata vittima di un raggiro ad opera di tre giovani. Agli agenti del Commissariato di P.S. di Galatina, intervenuti sul posto, il turista ha riferito che, mentre si accingeva ad effettuare il rifornimento in una Stazione di Servizio nella zona di Collemeto, un giovane - che sostava proprio accanto alla colonnina dell’impianto - si è offerto di aiutarlo, ma lui ha rifiutato e ha inserito nella colonnina self-service la propria carta bancomat. Il giovane, non contento, ha insistito ad aiutarlo facendo benzina all'auto. Il turista, a quel punto, ha accettato l’aiuto dirigendosi verso lo sportello del guidatore mentre il sedicente aiutante tratteneva per qualche secondo la pompa all’interno del bocchettone.A quel punto invece il giovane turista calabrese ha proceduto a fare bezina per un totale di 70 euro alla sua vettura, poi facendo perdere le tracce.

Grazie alle immagini delle telecamere che hanno ripreso la targa della vettura del giovane furfante, è stato individuato grazie anche all'aiuto dei colleghi della Questura di Reggio Calabria.

Individuato è stato denunciato per furto.