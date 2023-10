Bonus benzina, quando arrivano gli 80 euro sulla Social card e per cos'altro si può usare il sostegno

Il prezzo del petrolio continua a salire sui mercati internazionali assieme a gas e luce. La spirale può avere un nuovo effetto negativo sulla benzina, il cui prezzo medio al self service viaggia già vicino ai 2 euro al litro. Per provare ad alleviare il costo del carburante il governo ha da poco varato il bonus benzina: un contributo da poco meno di 80 euro che vale solo per coloro che hanno già ricevuto la Social card (pensata originarmanete per l'acquisto di beni alimentari essenziali). Ma quando verranno caricati effettivamente i soldi sulla carta ed esattamente per cosa si potranno utilizzare? Scopriamolo in questa guida.

