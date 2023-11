Salento, spaccate notturne: ladri di sigarette in azione in due aree di servizio

Si allunga l'elenco delle spaccate notturne ai danni di negozi ed altri esercizi commerciali. Dopo i casi di Nardò, Galatone e Racale dei giorni scorsi, nella notte tra mercoledì e giovedì è toccato a due aree di servizio, una a Melissano e l'altra a Nardò.

Melissano

Nel primo Comune è stata presa di mira la stazione di servizio “Bianca24”, situata alla periferia del paese, sulla strada che porta a Racale. I malviventi hanno agito poco prima delle 3 forzando la porta di ingresso posta sul retro e, una volta all'interno, hanno fatto razzia delle sigarette poste in vendita sugli scaffali. La quantificazione del danno è ancora in corso. Sul posto, per i rilievi e le indagini, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano, che hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'area di servizio alla ricerca di elementi utili.

Nardò

Intorno alle 3.30, poi, è stato preso di mira il distributore “Men8”, sulla strada provinciale 19, in territorio di Nardò.

Anche in questo caso, i malviventi si sono impossessati di decine di pacchetti di sigarette, per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Le indagini sono in mano ai poliziotti del commissariato di Nardò: anche loro hanno acquisito le registrazioni dei circuiti di videosorveglianza della zona.

I precedenti

La notte precedente, a Galatone era stata assaltata la tabaccheria di via XX Settembre. I ladri avevano sfondato la vetrina usando un ciclomotore come ariete. Una volta all'interno, poi, si erano impossessati dei biglietti “gratta e vinci” ed erano fuggiti. L'antifurto aveva lanciato l'allarme, ma quando i proprietari e i carabinieri della stazione cittadina e della compagnia di Gallipoli erano giunti sul posto, dei ladri non c'era ormai nessuna traccia. A subire la stessa sorte, nella notte tra lunedì e martedì, a Nardò erano stati la salumeria “Da Christian” di via Alessandro Volta, la rosticceria “Pizzamania” di via Bonfante, il bar “Bove”, sempre su via Bonfante, e il “Jungle Ristopub” all'interno del Parco Raho. Ancora 24 ore prima, invece, un gruppo di malviventi aveva sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento “ModaSì” di Racale, portando via vestiti dal valore di diverse migliaia di euro.