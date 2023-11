Salento, furti e spaccate: negozi presi di mira ma i bottini sono magri

Quattro punti vendita presi di mira dai ladri a Nardò. I furti sono avvenuti nella notte tra lunedì e martedì e hanno interessato la salumeria “Da Christian” di via Alessandro Volta, a rosticceria “Pizzamania” di via Bonfante, il bar “Bove”, sempre su via Bonfante, e il “Jungle Ristopub” all'interno del Parco Raho.

Le dinamiche

Simile la dinamica dei quattro colpi: i malviventi hanno sfondato le vetrate e le porte per entrare all'interno dei locali e impossessarsi del denaro custodito nei registratori di cassa. Dalla salumeria sono stati portati via circa 200 euro, ma anche negli altri punti vendita il bottino è stato magro.

Sui diversi episodi stanno indagando i poliziotti del commissariato cittadino, che hanno raggiunto i negozi e avviato gli accertamenti, acquisendo anche le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza.