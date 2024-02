Raffica di furti: prima suonano al campanello, poi via con i preziosi

Due furti e un tentativo di furto è il bilancio del raid perpetrato da una banda di malviventi nel quartiere Sant’Antonio che ha, dunque, colpito anche a Mesagne.

In effetti sembra che si tratti di una banda proveniente da fuori provincia che viaggia a bordo di auto di grossa cilindrata, con targhe taroccate perché prese da altri mezzi, e che preferisce razziare le abitazioni che si trovano in periferia per avere una via di fuga veloce.

Le indagini di polizia e carabinieri

Sulle loro tracce vi sono polizia e carabinieri, dell’intera area jonico-salentina, nella speranza che prima o poi incappino nella rete tesa per acciuffarli. La banda viaggia e colpisce indiscriminatamente tra la provincia di Taranto, Lecce e Brindisi. I furti, infatti, si stanno svolgendo con la stessa dinamica anche in altre realtà del Brindisino, come, ad esempio, San Vito, Latiano, Ceglie, Carovigno, con una sequenza che inizia a preoccupare non poco cittadini e forze dell’ordine.

A Mesagne la banda ha colpito in via Bologna e in via Etna, mentre ha fallito, fortunatamente, in via Salvo D’Acquisto.

La dinamica è sempre la stessa. Arrivano a bordo di auto di grossa cilindrata, quasi sempre nella fascia oraria tra le 7 e le 9, scelgono un’abitazione di periferia che gli aggrada, suonano e se non apre nessuno forzano l’ingresso e in pochi minuti fanno man bassa di tutto ciò che trovano a portata di vista. Poi fuggono e svaniscono nel nulla.

Il bottino

Gli ultimi due furti hanno fruttato ai delinquenti qualche piccolo monile in oro e una ventina di euro.

La banda di razziatori più volte è stata immortalata dalle telecamere di video sorveglianza sia private sia pubbliche per cui gli investigatori hanno tra le mani diversi elementi utili a poterli, prima o poi, inchiodare alle loro responsabilità.

Il cerchio, infatti, presto si potrebbe stringere intorno a loro. È solo una questione di tempo, quello necessario a mettere insieme le tessere di questo puzzle che si sta componendo pur tra non poche difficoltà ambientali.

Intanto, sia la polizia sia i carabinieri hanno individuato gli autori di alcuni furti che si sono verificati in attività commerciali del centro storico mesagnese. Si tratta, come già si sospettava, di ragazzini che spesso sono stati visti in zona, distintisi anche per gli atti vandalici commessi. Nei loro confronti sono stati già emessi i relativi provvedimenti giudiziari.