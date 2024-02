Furti in appartamento nel Salento, via con infissi in alluminio e rubinetteria: arrestato ladro seriale

Sarebbe responsabile di una seri di furti in appartamento: per questa ragione i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno arrestato un 26enne - ritenuto presunto responsabile di numerosi furti. Lo stesso, in più occasioni, dopo essersi introdotto in aree condominiali, si sarebbe impossessato degli sportelli in alluminio posti a chiusura dei contatori del gas. In un caso avrebbe inoltre asportato numerosi infissi in alluminio e tutta la rubinetteria montata nei bagni di una piscina comunale.

Il provvedimento

L’ordinanza scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell’Arma a seguito delle numerose segnalazioni di avvenuti furti che tra ottobre e novembre 2023 hanno interessato Lecce e i comuni di Cavallino, Lequile e Galatina.

Le indagini hanno condotto al giovane 26enne anche grazie all’esame dei filmati delle videocamere presenti nelle zone depredate e le testimonianze raccolte che hanno portato gli investigatori sulle sue tracce. Il giovane è stato arrestato e sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

Arresto in flagranza

Nel corso della scorsa nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina hanno invece arrestato - in flagranza di reato - un 34enne poiché ritenuto presunto autore di un furto avvenuto all’interno di un negozio di articoli casalinghi. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di individuare il giovane salentino anche in questo caso rispreso dall’impianto di videosorveglianza. Inoltre, il giovane fermato è stato trovato ancora in possesso del registratore di cassa che è stato quindi recuperato e restituito al responsabile dell’esercizio commerciale. Il34enne si trova ora ai domiciliari.