Morta nell'incendio del suo appartamento: inchiesta e autopsia

La Procura di Trani ha aperto un'inchiesta per incendio colposo a carico di ignoti e ha disposto l'autopsia per fare chiarezza sulla morte di Luciana Perrone, la donna di 53 anni deceduta ieri a Corato, nel Barese, nell'incendio divampato nel suo appartamento.

Da chiarire se la morte sia stata provocata dal rogo

Da chiarire se la morte della vittima, che viveva al primo piano di una palazzina di via Lombroso in compagnia di un cane, sia stato provocata dal rogo oppure se sia stato dovuto ad un'altra causa. Le fiamme, che si sono sprigionate intorno alle 20, hanno danneggiato l'abitazione rendendola inagibile. L'appartamento è stato posto sotto sequestro. Il corpo della donna si trova nell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari ea eseguire gli esami autoptici sarà il professore Antonio de Donno. Secondo quanto emerso finora dalle indagini e dai rilievi degli agenti della polizia, per la 53enne sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118.

Il cane che si trovava nell'appartamento è stato messo in salvo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto assieme agli agenti della polizia locale.