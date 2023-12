Un incendio nell'appartamento: in salvo due uomini. Paura tra i residenti dello stabile

Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, si è sviluppato in un appartamento in via Danimarca in zona Macchia Gialla a Foggia. Sul posto hanno operato le pattuglie dei vigili del fuoco.

Cosa è successo

A quanto si è appreso, l'incendio avrebbe interessato un appartamento al secondo piano di uno stabile. Sul posto anche le forze dell'ordine. Due persone sono state tratte in salvo. Si tratta di un'operatrice di servizi sociali che ha fatto ricorso alle cure mediche ed un'anziana portata fuori dall'abitazione. Stando a quanto si apprende, l'appartamento è andato completamente distrutto