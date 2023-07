In casa per rubare, poi i ladri danno fuoco all'abitazione. L'appello: «Ora aiutiamo gli inquilini»

Casa svaligiata e incendiata dai ladri ad Alezio. Tre malviventi, la notte scorsa sono entrati in un appartamento, in affitto ad una giovane famiglia del posto, e approfittando dell’assenza dei proprietari di casa hanno messo a soqquadro le varie stanze. Poi con l’utilizzo di una fiamma ossidrica hanno aperto la cassaforte incassata nelle pareti, ma le scintille alimentate dall’azione hanno intaccato suppellettili, vestiti e mobili, investendo poi tutta la casa. I ladri, bottino in pugno, sono riusciti a fuggire all’esterno.

Danni all'abitazione e scatta la gara di solidarietà

L’abitazione invece è stata gravemente danneggiata dall'incendio, tanto che per domare le fiamme si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi interdetto l’accesso anche ai proprietari.

Per la giovane coppia con tre figli di 13, 8 e 6 anni, tutti fortunatamente in buon stato di salute, l’amara scoperta del furto e del completo danneggiamento della loro abitazione, resa inagibile dal fuoco. Immediata è quindi scattata la macchina dei soccorsi in paese, con il sindaco di Alezio, Andrea Barone, che si è attivato tramite associazioni, uffici e sui social, per chiedere aiuti e indumenti per la famiglia, privata di tutto dalle fiamme.

Sull’episodio indagano i carabinieri della locale stazione.

Dalle videocamere visionate dai militari guidati dal maresciallo maggiore, Paolo Novello, si intravedono tre persone che scendono da un’auto scura, probabilmente un’Audi, con il volto travisato da larghi cappelli e si dirigono all’interno dell’abitazione.