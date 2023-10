Incidente tra due auto, tre persone ferite. In ospedale anche un bimbo

Schianto tra due auto e una si ribalta nei campi: paura poco dopo mezzogiorno per un incidente stradale che si è verificato lungo via Scalelle, una strada secondaria che collega Gallipoli ad Alezio.

Ferito anche un bimbo

Alle ore 12.10 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli è intervenuta in via Scalelle per un incidente stradale con auto ribaltata. Nell’impatto sono rimaste feriti due 28enni e un bambino di tenera età. Tutti sono stati trasportati presso l’ospedale di Gallipoli.