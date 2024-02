Incidente tra due auto sulla Provinciale: tre feriti, uno grave

Un grave incidente è avvenuto nella notte appena trascorsa sulla strada provinciale 361, la Parabita-Gallipoli, all’altezza della rotatoria sullo svincolo per Parabita, Alezio e Collepasso, nel Salento. Il bilancio è di un ferito grave in codice rosso e uno in codice giallo.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.30 ed ha coinvolto due auto: una Lancia Y proveniente da Parabita e un’altra Lancia Y più vecchia proveniente da Alezio. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’impatto è stato frontale.

I soccorsi

Sul posto sono giunte tre ambulanze del 118 arrivate dalle postazioni di Casarano e Gallipoli.

In una delle auto c’era una coppia di 65enni di Parabita: entrambi sono stati condotti al pronto soccorso del “Vito Fazzi” di Lecce, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo, con varie fratture. La moglie si è aggravata nella nottata ed è finita in rianimazione.

Nell’altra auto, invece, c’era una ragazza di 30 anni di Alezio, che è stata trasferita al pronto soccorso del “Francesco Ferrari” di Casarano in codice giallo per un trauma cranico.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Casarano e della stazione di Parabita.