Valentina Ferragni in Salento per lavoro: la cena a Tuglie e il selfie con il personale del ristorante

Valentina Ferragni l' imprenditrice, modella e influencer, sorella di Chiara Ferragni, è nel Salento. Come lei stessa ha scritto sui suoi profili social, la fondatrice di Valentina Ferragni Studio è impegnata in provincia di Lecce in alcuni progetti lavorativi.

Da Alezio a Tuglie

Alloggia presso il Casino Doxi Straccia di Alezio e ieri sera è stata a cena nel ristorante Thuje a Tuglie. Valentina ha pubblicato sui suoi social un piatto di pasta fatta in casa con il sugo, dimostrando di aver apprezzato alcuni dei piatti tipici della tradizione culinaria salentina. Prima di andare via si è concessa ad alcuni scatti con il personale del locale.