​Rubano uno scooter e utilizzano il bancomat del proprietario per fare acquisti: arrestati

Un’operazione di alto impatto è stata messa a punto dalla Polizia di Stato negli ultimi giorni coordinata dalla Squadra Mobile e finalizzata alla ricerca dei presunti responsabili dei furti di veicoli e moto che si sono verificati a Taranto. Sono stati arrestati dai Falchi della Squadra Mobile due pregiudicati tarantini di 35 e 26 anni ritenuti presunti responsabili del furto di uno scooter.

Il proprietario del motociclo ha dichiarato ai poliziotti in sede di denuncia che nel pomeriggio aveva fatto rientro a casa dopo aver parcheggiato lo scooter nel cortile sottostante ed a distanza di qualche ora aveva ricevuto l’alert della sua banca per degli acquisti effettuati in tempo reale con la sua carta bancomat.

Le ricerche

Le ricerche dei due sono durate qualche ora. In tarda serata i due sono stati rintracciati mentre percorrevano a piedi una via del centro cittadino e, messi alle strette dalle incalzanti domande dei poliziotti, non hanno potuto far altro che ammettere le loro responsabilità per il furto della vespa e per gli acquisti fatti in alcuni esercizi alimentari del centro cittadino con il bancomat della vittima. La vespa è stata poi recuperata in via Blandamura dove era stata nascosta dopo il furto ed era stata assicurata con una catena chiusa intorno alla ruota posteriore, la cui chiave era stata recuperata poco prima durante la perquisizione personale dei due presunti ladri. I documenti rubati non sono stati recuperati. Infatti, come dichiarato dagli autori del furto, erano stati gettati in un cassonetto per la raccolta dei rifiuti che purtroppo era già stato svuotato.