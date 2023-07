Escalation di furti in appartamento in centro e nelle contrade: residenti pronti alle ronde

Preoccupante sequenza di furti in appartamento a Fasano: nell’arco di pochi giorni una serie di intrusioni si sono verificate su tutto il territorio comunale. Praticamente non c’è angolo del Fasanese che non sia stato interessato da questa onda di furti nelle abitazioni. Partendo dalle frazioni a Savelletri, i topi di appartamento si sono letteralmente scatenati nel giro di una stessa notte.

Il raid nella notte

Intorno alle 4.30 hanno provato ad entrare in un’abitazione. È scattato l’allarme. I residenti si sono svegliati e i malviventi sono stati costretti ad andare via a mani vuote.

In un altro appartamento, distante appena una cinquantina di metri dal precedente, al cui interno abita una signora anziana non udente, i ladri sono entrati mentre la proprietaria di casa dormiva e hanno rubato il poco denaro che aveva nell’abitazione.

A seguire un altro furto è stato compiuto in una casa ubicata in via degli Schiavi, pieno centro della frazione marinara fasanese. Anche in questo frangente i ladri hanno agito mentre i proprietari dell’immobile erano in casa. Questa escalation ha aumentato la paura in seno ai residenti di Savelletri.

I residenti esasperati



«Ci auguriamo – hanno scritto i residenti sui vari social – che le forze dell’ordine intensifichino il pattugliamento, altrimenti saremo costretti ad organizzare delle ronde». Furti in abitazioni sono stati poi compiuti a Cocolicchio, Selva di Fasano, Pezze Vicine, Pozzo Faceto e, naturalmente, nel centro cittadino. In via De Mola, zona 167 di Fasano, ignoti malviventi sono entrati in un appartamento ubicato al terzo piano di una palazzina. La padrona di casa non c’era e qui ci si pone anche la domanda di come facessero i ladri a conoscere questo particolare anche se è risaputo che per questi colpi si utilizzano basisti oppure ci si informa sulle abitudini. I malviventi hanno messo a soqquadro l’intera abitazione e sono riusciti ad individuare la cassaforte che era nascosta dietro un quadro. Usando un flex l’hanno aperta e hanno portato via tutto quello che c’era all’interno: denaro contante e monili in oro. Quando la proprietaria dell’appartamento ha fatto rientro a casa il giorno successivo si è trovata di fronte ad una vera e propria devastazione. Ha subito informato dell’accaduto i carabinieri che si sono recati sul posto e hanno effettuato tutti quei rilievi che servono per acquisire al fascicolo di indagine eventuali elementi utili per identificare gli autori del furto.

Le modalità di questo colpo e di altri messi a segno nel Fasanese con modalità praticamente identiche fanno pensare che i ladri prima di entrare in azione abbiano tenuto sotto osservazione le abitudini delle vittime. Pare comunque che i vari colpi siano stati messi a segno da bande diverse il che rende ancora più difficile il lavoro degli investigatori che devono confrontarsi con più modus operandi del crimine. Anche a Laureto vengono segnalati furti in alcune ville e anche qui i residenti, con il passa parola sui social, si sono dati l’allarme l’uno con l’altro chiedendo alle istituzioni maggiori controlli soprattutto nelle ore serali.

