Ladri di appartamento con fiamma ossidrica: aprono cassaforte ma fuggono a mani vuote. Danni da 3mila euro

Ancora furti di appartamenti a Torre Santa Susanna, un fenomeno che non si arresta. I topi d’appartamento anzi si sono attrezzati e nell’ultimo furto presumibilmente di giovedì sera, scoperto ieri mattina, ignoti hanno agito utilizzando la fiamma ossidrica per aprire la cassaforte che si trovava all’interno dell’appartamento dietro un quadro della parete del soggiorno. Un particolare non da poco se si pensa che i malviventi sono entrati nell’appartamento certi che avrebbero agito su una cassaforte e quindi a conoscenza del particolare.

Ladri scappano a mani vuote

All’interno tuttavia non c’era nulla e i ladri sono dovuti andare via a mani vuote, trattandosi di un appartamento secondario che il proprietario usa per qualche evento di famiglia, vivendo in un’altra proprietà. La “visita” è costata cara ai proprietari, persone conosciute e stimate in paese, che hanno subito il danno sugli infissi. I ladri infatti hanno divelto tutto al loro passaggio per guadagnarsi un varco all’interno dell’appartamento; i danni ammonterebbero a circa 3mila euro.

A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario, un ufficiale in pensione, recatosi sul posto per controllare che tutto fosse a posto come fa di tanto in tanto.

Una volta giunto nei pressi dell’appartamento ha fatto l’amara scoperta; ancora più incredulità quando ha scoperto all’interno, i muri affumicati attorno alla cassaforte aperta, con le tracce evidenti di un intervento con fiamma ossidrica.

Dall’appartamento non mancava nulla: non c’erano oggetti di valore ma non sono stati toccati gli elettrodomestici e le suppellettili varie di cui l’appartamento dispone. Evidentemente per i malviventi l’obiettivo era negli oggetti di valore o nei soldi liquidi che pensavano di trovare all’interno della cassaforte. Le civili abitazione di Torre Santa Susanna sono da quasi un anno obiettivo dei topi d’appartamento. Un fenomeno partito dalle periferie per dilagarsi poi al centro ad ogni ora del giorno. Colpiti professionisti e gente comune. Per alcuni i danni sono stati ingenti, i malviventi sono riusciti a trafugare oggetti preziosi da rivendere al mercato nero. Con l’arrivo della stagione estiva e gli spostamenti di tanta gente per andare al mare o in vacanza, sarà ancora più semplice per i malintenzionati agire indisturbati. Da tempo le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili dei vari episodi registrati dallo scorso novembre ad oggi.