Incendio nell'appartamento: le fiamme partono da un caminetto a bioetanolo. Paura per una mamma e i suoi figli

Incendio in un appartamento: paura a Mesagne per una famiglia, mamma e figli, che hanno visto le fiamme propagarsi in casa. E' avvenuto nella serata di domenica - 26 novembre - intorno alle 20.30 in via San Vito.

Al momento dell'incendio in casa vi erano la mamma con i due figli che hanno temuto che le fiamme potessero incendiare l'intera casa. Secondo la ricostruzione l'incendio sarebbe partito da un camino a bioetanolo coinvolgendo il divao e alcune suppellettili. Spavetata la donna ha immediatamente allertato i vigili del fuoco: l'incendio per fortuna era ancora localizzato nel salone di ingresso anche se l'appartamento si era già riempito di fumo. Fortunatamente non si sono registrati danni strutturali all'immobile.