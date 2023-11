Salento, ancora un'auto incendiata: in fiamme la vettura di proprietà di un idraulico

Ancora un incendio di un'auto nella notte nel Salento: le fiamme hanno distrutto una Toyota Rav 4 parcheggiata in via Dante Aligheri a Vernole di proprietà di un idraulico. Sul posto, per domare le fiamme. sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale. . Le fiamme hanno interessato solo il veicolo parcheggiato in strada e che non risulta coperto da assicurazione.

Al momento le cause dell'incendio sono tutte da chiarire, non risultano presenti in zona telecamere di video sorveglianza che possano aiutare nelle indagini.