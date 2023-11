Incendio auto nella notte in centro a Lecce: evacuata palazzina

Auto in fiamme nella notte in pieno centro a Lecce: evacuata una palazzina. E' accaduto in via Umberto Congedo - nei pressi di zona Mazzini - dove, intorno alle 2.40, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l'incendio che stava interessando diverse autovetture.

Le fiamme nella notte





Due le auto divorate della fiamme: una Smart e un'Alfa Romeo Giulia,, mentre l'irraggiamento termico provocato dalle alte temperature ha esteso l'incendio ad altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze, una Volkswagen Golf e una Fiat Punto. Le fiamme hanno danneggiato alcuni infissi e un montascale di una palazzina nelle immediate vicinanze.

A causa dei fumi sprigionati dalla combustione, i residenti dell'edificio sono stati costretti ad evacuare temporaneamente le loro abitazioni per ragioni di sicurezza.

Si indaga per comprendere l'origine del rogo.