Salento, incendio distrugge auto: sequestrate le immagini delle telecamere

Un incendio distrugge un'auto nel Basso Salento. Il rogo è scoppiato poco prima delle 3 in via Santa Caterina a Ugento ed ha interessato la vettura di un operaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ugento, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

Le indagini sono in mano ai pompieri e ai carabinieri della compagnia di Casarano e della stazione di Ugento. Ignote, al momento, le cause del rogo: potrebbero essere d'aiuto, per fare maggiore chiarezza sull'accaduto, le registrazioni di eventuali telecamere installate nella zona.