Incendio nell'appartamento, soccorsa una donna

Incendio in un appartamento, soccorsa e messa in salvo un'anziana in mattinata a Cellino San Marco.

L'allarme

​Questa mattina una squadra di vigili del fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta in via Roma per l'incendio di un appartamento. L'incendio con ogni probabilità è stato causato da una stufa.

All'interno della casa che bruciava c'era una donna che, per ripararsi dal fuoco e dal fumo si era riparata nel cortile.

I soccorsi

I vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell intera area. La donna, una 85enne, è stata affidata alle cure del 118 a causa di alcune lievi ferite.