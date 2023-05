Al Bano in aereo chiede di andare in bagno all'atterraggio, ma gli viene negato. Ecco perché

Troppe code per scendere dall'aereo, Al Bano chiede di andare in bagno ma glielo negano. Il cantante di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, era appena atterrato all'aeporto di Zagabria, in Croazia, in occasione de festeggiamenti per la laurea della figlia Cristel, neo dottoressa in Letteratura alla Harvard University di Boston, ma che da anni vive nella capitale croata.

La richiesta negata

«All'atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito, una cosa inaccettabile - ha detto all'Ansa il cantante, reduce dal concerto per il suoi 80 anni all'Arena di Verona - ero seduto al posto 1A, sono stato operato alla prostata e proprio al momento dell'atterraggio avevo bisogno del bagno e ho chiesto di usarlo».

Le parole di Al Bano

Una disavventura in piena regola, come ha dichiarato Al Bano. «La hostess mi ha risposto che non era possibile e mi ha intimato di sedermi.

Ho alzato la voce, perché era una cosa assurda. Ho chiesto di parlare con il comandante, ma niente». Persino una signora del posto, che parlava italiano, ha provato a far capire l'esigenza fisiologica del cantante, ma non c'è stato niente da fare. «Hanno fatto scendere i passeggeri dalla porta posteriore, ma non mi hanno fatto andare in bagno neanche là dietro», ha detto il cantante. Per le urla con la hostess all'uscita dal velicolo Al Bano è stato fermarto dalla polizia per un controllo del passaporto.

Una cosa mai successa

Tanta agitazione sull'aereo, anche se ad Al Bano non era mai capitato nulla di simile. «Sono sessant'anni che volo e non mi era mai capitato un inconveniente del genere. Parlo da cittadino: andare in bagno era un mio diritto, è inaccettabile che non mi sia stato consentito. Una cosa del genere può succedere anche ad altri passeggeri, è inaccettabile», ha concluso il cantante.