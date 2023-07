Al Bano: «Vorrei partecipare da solista a Sanremo. Amadeus mi piace, dopo di lui vedrei bene Bonolis»

Dice di soffrire di "Sanremite acuta". «Ognuno di noi ha un difetto, l'ho presa quando avevo 10 anni e non mi è mai passata». Al Bano vuole tornare in gara da solo a Sanremo e non lo nasconde in una lunga intervista realizzata a Cellino San Marco (provincia di Brindisi) all'Adnkronos. «Ho già un brano pronto dallo scorso anno ma poi, quando Amadeus mi propose di andare come Super Ospite sul palco dell'Ariston assieme a Morandi e Ranieri, non ho potuto rifiutare l'invito. Era una idea che avevo in testa dal '96, finalmente è andata in porto e ha avuto un successo enorme ma a me piace la gara e Sanremo è la gara».

Al Bano a Sanremo

Ha partecipato 15 volte a Sanremo, 10 da solo e 5 in coppia con l'ex moglia Romina Power.

Il leone di Cellino racconta che se dovesse tornare in gara al Festival di Sanremo presenterà un brano «molto bello, ma sai, è passato un anno, vedremo…», confessa. Sulla riconferma di Amadeus, per la quinta volta direttore artistico e conduttore del Festival, Al Bano commenta: «È la persona perfetta per questo ruolo perché è anche grazie a lui che Sanremo è diventato ancora più internazionale. I Maneskin ad esempio - prosegue il cantante - nascono da una sua idea e tante altre idee sono figlie della sua mente quindi ben venga Amadeus». Sul dopo Amadeus Al Bano non ha dubbi: «Mi piacerebbe molto rivedere sul palco dell'Ariston Paolo Bonolis». Il cantante in tournée per tutta l'estate, non solo in Italia (si è già esibito con enorme successo anche in Romania, Estonia, Austria, Australia e Georgia), non nasconde la sua voglia di tornare presto a cantare anche in Russia: «Lo farò quando finirà questa guerra - dice - voglio fare un grande concerto per la pace», rivela.