Sanremo, l'amarezza di Al Bano:​ «Peccato, avevo due canzoni fantastiche»

L'annuncio ufficiale per l'auspicata partecipazione di Al Bano alla prossima edizione di Sanremo era stato dato circa un mese fa. E ancora prima il cantante aveva dichiarato la sua voglia di gareggiare, ancora una volta, al Festival della canzone italiana. Diversi i brani preparati per l'occasione, ma oggi tra i nomi degli artisti in gara non compare il suo. Nell'edizione che abbraccia i suoi 80 anni, l'artista di Cellino San Marco non parteciperà al Festival della Canzone italiana, nonostante si sia proposto ad Amadeus con largo anticipo.

L'amarezza

Dopo aver collezionato ben 15 presenze di cui 10 da solista e cinque in coppia con l'ex moglie Romina Power, l'ugola d'oro salentina contattato al telefono non ha voce, è influenzato e decisamente amareggiato.

Impossibile parlarci ma con la gentilezza e cortesia che ha sempre riservato al pubblico e alla stampa, invia comunque dei messaggi, seppur telegrafici: «Amadeus ha ritenuto giusto non farmi partecipare a Sanremo 2024 scrive dopo il grande successo con Gianni Morandi e Massimo Ranieri».

Il suo esordio all'Ariston risale al 1968, anno in cui partecipa con il brano "La siepe" nel 1982 ci tornerà al fianco di Romina, per conquistare il secondo posto con uno dei brani più famosi della storia della musica italiana "Felicità". La vittoria arriva due anni dopo con "Ci sarà" nel 1984. E ancora, dopo il trionfo, tornano a classificarsi questa volta al terzo posto con "Nostalgia canaglia" nel 1987. Le ultime partecipazioni nel 2011 con "Amanda è libera" (terzo posto) e nel 2017 con "Di rose e di spine" (premio miglior arrangiamento).

«Peccato perché avevo due canzoni fantastiche continua Al Bano - e ho specificato che è bello essere invitato come ospite d'onore, ma Sanremo vuol dire gara e l'adrenalina che si prova quando sei concorrente è indescrivibile. Cercavo una carica di adrenalina».

Emma, i Negramaro, Diodato e Alessandra Amoroso i salentini invece in gara, sui quali non aggiunge nulla. Nulla è dato sapere nemmeno sulle canzoni e sui temi da lui proposti. Resta solo tanta amarezza per colui che la stampa consacrò come "il nuovo Claudio Villa", a cui non è stata data la possibilità di celebrare i 40 anni della sua vittoria proprio su quel palco.