Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi martedì 26 dicembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Dallo show di Stefano De Martino su Rai 2 a quello di Al Bano su Canale 5, oggi i telespettatori avranno veramente l'imbarazzo della scelta. Oltre a questo, però, anche tanti film, con «La Sirenetta» su Rai 1, «Alice e Peter» su Rai 3, «La pantera rosa» su La7 e «Una tata magica» su Italia 1.

Pagelle ascolti tv, top e flop: Rai 1 straccia Canale 5. Che notte con Alberto Angela a Parigi, Panicucci (troppo) classica, Crudelia classe (malefica)

Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, martedì 26 dicembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.

Rai 1, ore 21.30: La Sirenetta (Film)

Come ogni Natale, tornano su Rai 1 i classici Disney. Questa sera, in onda su Rai 1 dalle 21.30, «La Sirenetta». La principessa Ariel abita in fondo al mare, annoiata e curiosa della vita di superficie. Ma il contatto fra il suo mondo e quello terrestre è proibito: con grazia e intraprendenza la ragazza, innamoratasi di un principe, si mette in testa di conciliare i due regni.

Belen al veleno dopo il Natale con Luna Marì ed Elio: «Occupati sempre di tua figlia, non solo alla Vigilia. Pronta a dire la verità». Frecciatina ad Antonino?

A contrastarla c'è una strega marina, Ursula, che invidiosa di Ariel desidera rubarle la voce melodiosa.

Rai 2, ore 21.00: Da Natale a Santo Stefano (Show)

Clima caldo e intimo, i colori del Natale e del varietà, amici, buona musica, risate, racconti e canzoni sono gli ingredienti migliori per il periodo natalizio. Tutto questo, e molto di più, sta preparando Stefano De Martino per «Da Natale a Santo Stefano», il suo show in onda oggi alle 21.00 su Rai2. Una prima serata ricca ospiti importanti e disposti a giocare con il performer napoletano a partire da Carlo Conti e dal Maestro pasticcere Iginio Massari. E ancora la brillante Giulia Vecchio a fare da spalla a De Martino e gli amici Biagio Izzo, Francesco Paoloantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito.

Ferragni e il caso pandoro, Alessandro Gassmann: «La beneficenza non andrebbe dichiarata né pubblicizzata, la classe non si compra»

Infine, la grande musica grazie alla big band d'altri tempi pronta ad accompagnare la voce di Nina Zilli e la tromba di Fabrizio Bosso. In un clima giocoso di allegria e familiarità ritroveremo uno Stefano De Martino che balla, canta, si racconta e dà vita insieme ad amici - nuovi e di vecchia data - a momenti comici e ricordi, chiacchiere e performance in un Christmas show attuale e insieme d'altri tempi, sorprendente e accogliente, all'insegna della commedia e delle emozioni. Un programma che molto condivide con il suo spettacolo teatrale «Meglio Stasera» che quest'anno, a partire proprio dal mese di dicembre, attraverserà tutta Italia: un sistema di vasi comunicanti dove un'esperienza confluisce nell'altra e sempre più entra nel cuore del pubblico sia live che televisivo.

Rai 3, ore 21.20: Alice e Peter (Film)

Che c'entra Alice nel Paese delle meraviglie con Peter Pan? Sono fratelli, e hanno passato l'infanzia insieme: è questa la premessa di «Alice e Peter» il film di Brenda Chapman in onda oggi alle 21.20 su Rai 3. Nel cast, David Oyelowo, Anna Chancellor, Angelina Jolie, Michael Caine. C'è una famiglia spensierata, con mamma e papà che fanno crescere i loro bambini a contatto con la natura. Ma purtroppo uno dei tre fratelli muore giocando: gli altri due, Alice e Peter, reagiranno dando origine a un loro mondo fiabesco, quello della bambina sotterraneo e fatato, quello del maschio avventuroso e piratesco.

Totti, like alla foto di Ilary alla cena di Natale con le amiche: prove di pace?

Vincitrice del Premio Oscar con il suo «Ribelle» di qualche anno prima, la regista Brenda Chapman si getta con convinzione nel mondo del live action, in quest'ambizioso cross over che, con la giusta sfrontatezza, accorpa due personaggi colossali della letteratura e dei film per l'infanzia.

Rete 4, ore 21.20: Notting Hill (Film)

Va in onda stasera su Rete 4 «Notting Hill», film del 1999 diretto da Roger Michell. Con Julia Robert, Hugh Grant, Rhys Ifans, Emma Chambers, Tim McInnerny, Gina McKee e Hugh Bonneville, la pellicola racconta la storia d'amore tra una star del cinema statunitense e un libraio inglese, proprio nel quartiere londinese di Notting Hill.

Canale 5, ore 21.20: Al Bano - 4 volte 20 (Show)

Va in onda stasera su Canale 5 «Al Bano: 4 volte 20», il concerto del cantante pugliese che si è svolto lo scorso maggio all’Arena di Verona, in occasione dei suoi 80 anni. Moltissimi gli ospiti che interverranno nello show, da Arisa a Adriano Celentano, passando per I Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Iva Zanicchi.

Italia 1, ore 21.25: Una tata magica (Film)

Ancora cinema su Italia 1. Va in onda stasera «Una tata magica», film statunitense del 2009 diretto da Michael Scott e interpretato da Doris Roberts e James Van Der Beek. Un uomo che ha perso la moglie assume una tata per prendersi cura dei gemellini di sei anni. La presenza della donna gioverà a tutti.

La7, ore 21.25: La pantera rosa (Film)

È «La pantera rosa» il film scelto da La7 per la serata del 26 dicembre. Serie cinematografica di undici film incentrati sul personaggio dell'ispettore Clouseau, quella di stasera è la prima pellicola della serie. Nel primo film, l'ispettore affronta un misterioso ladro internazionale, che lascia sempre sul luogo dei propri misfatti un guanto con il monogramma "P" (iniziale di Phantom, "Primula" nella versione in italiano), che egli identifica con Sir Charles Lytton e del quale deve sventare il furto del celebre diamante Pantera Rosa di proprietà della principessa Dala.

TV8, ore 21.35: Una principessa a Natale (Film)

Film del 2021 diretto da Don McBrearty, va in onda stasera su TV8 «Una principessa a Natale». Con Merritt Patterson, Trevor Donovan, Matthew Finlan, Charlie Boyle, la pellicola racconta l'avventura della principessa Amelia, bloccata nel Maine a causa di una straordinaria bufera di neve. La donna si ritroverà coinvolta nelle vite di Sophia, una bambina di nove anni, e di suo padre Sam.

Canale NOVE, ore 21.40: Il domani tra di noi (Film)

Va in onda stasera sul NOVE «Il domani tra di noi», film del 2017 diretto da Hany Abu-Assad e interpretato da Idris Elba e Kate Winslet. Adattamento cinematografico del romanzo «Le parole tra di noi», dello scrittore Charles Martin, pubblicato nel 2011, la pellicola racconta il tentativo di sopravvivenza di Alex Ben, due sconosciuti dispersi in montagna a seguito di un incidente aereo.