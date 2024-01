È sempre Cartabianca, gaffe di Al Bano: «La storia di Giulia Cecchettin? Non la conosco». Gelo in studio: la reazione della Berlinguer

«La storia di Giulia Cecchettin? Non la conosco». Al Bano ospite a “È sempre Cartabianca” lascia di stucco la conduttrice del programma di Rete4. «Come non la conosci, se ne è parlato per giorni e giorni, ci sono state manifestazioni e mobilitazioni», ha obiettato la conduttrice. Albano Carrisi ha così confessato di non essere informato riguardo la tragica vicenda della studentessa padovana, creando attimi di gelo in studio.

Al Bano e la confessione (spiazzante) dalla Berlinguer

Ma solo poco prima interpellato sulla vicenda il cantante aveva detto: «Molto spesso si parla perché si viene invitati a parlare, ma spesso quello che si dice non corrisponde al fatto. Filippo Turetta l'11 novembre scorso.

Ma a sorpresa di tutti, anche di Bianca Berlinguer il cantante di Cellino San Marco confessa di non essere informato sulla vicenda: «Ti giuro che questa storia la sto sentendo qui. Credimi, su 365 giorni, per 300 sono fuori e purtroppo mi è sfuggita». E tra lo stupore di tutti spiega che preferisce rimanere lonano dalle brutte notizie dell'informazione: «In televisione ogni giorno vediamo scene di violenza, tutto è violenza, morte e distruzione. È chiaro che può essere un seme che prima o poi esplode» ha spiegato il cantante, aggiungendo: «Nella mia fanciullezza ho vissuto la gioia di vedere dei bei film western, vivevamo di positività, tutto ciò che vedevamo era positivo e siamo diventati una società positiva. Adesso è tutto distruzione e succedono purtroppo dei danni quotidiani».