L'omaggio di Cellino ad Al Bano per gli 80 anni: luminarie con dedica

Luminarie che riportano le frasi delle sue canzoni più celebri: cosi Cellino San Marco vuole omaggiare il suo personaggio più illustre, Albano Carrisi, in arte Al Bano, per i suoi 80 anni (ma lui direbbe 4 volte 20) compiuti un mese fa. Al Bano ha portato la musica leggera italiana e le sue radici in giro per il mondo per poi ritornare sempre nella comunità di origine, dove vive. "La mia radice è Cellino , il ritorno a casa è come ricaricare le mie batterie: parlare il dialetto ed incontrare gli amici d'infanzia ti aiuta a vivere bene". È proprio così; non è insolito vedere Al Bano in giro per il paese alla guida del suo fuoristrada, con il solito Panama in testa e con le pashmine al collo anche d’estate.

Il compleanno un mese fa

Appena un mese fa il cantante cellinese ha spento ottanta candeline, festeggiato ovunque ha tenuto un concerto insieme ad altri artisti presso l’Arena di Verona.

A Cellino invece solo un suo amico storico, il gestore del Madeline Cafè Antonio Maddalo aveva manifestato per il lieto evento esponendo una gigantografia di Al Bano all’esterno del suo bar. Per quella iniziativa, qualche giorno dopo Al Bano era passato a ringraziare. Da ieri invece in molte parti del paese ci sono installazioni luminose che riportano alle parole di tante canzoni famose del cantante cellinese.

L'iniziativa dell'amministrazione

“Per il maestro Albano Carrisi l’amore per la sua terra e per Cellino San Marco, che considera come madre primordiale, è stato un caposaldo e difatti spesso lo ha cantato nei testi delle sue canzoni – si legge in un comunicato dell’amministrazione in carica promotrice del progetto - da ieri sera la presenza di Albano riverbera nelle strade e in piazza, nel cuore di Cellino San Marco. Le luminarie arrivano per scaldare l'atmosfera urbana e per festeggiare l'ottantesimo compleanno del maestro e rendere il legame sempre più forte tra Albano e Cellino”.