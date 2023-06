Dopo il firma copie arriva il firma vino, Al Bano accoglierà i fan tra le corsie di un supermercato

Per Al Bano non bastano i firma copie, arriva anche il "firma vino", un incontro con i fan tra le corsie del punto vendita MD di Bitonto, in viale Lazzati. Appuntamento al 29 giugno dalle ore 11 quando il cantante di Cellino San Marco, famoso per la sua cantina, accoglierà i fan per foto ricordo e qualche informazione sui suoi vini, esposti nel supermercato.

La passione per il vino

Dal vino Malvasia, dai sentori floreali e fruttati al Cabernet dal colore rosso intenso.

La passione per i vini Al Bano l'ha ereditata dal padre, a cui ha dedicato l'intera sua produzione vinicola. “Ho deciso di firmare le bottiglie dei miei vini che i clienti MD acquisteranno quel giorno, rendendole così un piccolo pezzo da collezione”, ha affermato Al Bano.