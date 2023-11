Incendo al bar di fronte al comando dei carabinieri: danni a tavoli, sedie e ombrelloni

Fiamme all'esterno del bar Royal su via Lupiae a Lecce. L'incendio divampato all'alba, a poca distanza dal comando provinciale dei carabinieri, ha distrutto alcune sedie e un ombrellone fissato su una piattaforma esterna al bar. Lanciato l'allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm e i vigili del fuoco del comando di Lecce.

I caschi rossi dopo aver domato le fiamme hanno messo in sicurezza l'area, scongiurando altri danni a cose e persone. Le indagini in corso puntano sulla sulla visione dei fotogrammi catturati dalla videocamere installate nella zona. Tuttavia dai primi accertamenti non emergerebbero elementi utili a stabilire le cause dell'incendio.