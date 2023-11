Incendio al panificio: fiamme partite dal banco frigo

Fiamme all’interno del panificio “La Rosa d’oro” su via Veglie a Carmiano. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Secondo i primi rilievi le fiamme sarebbero scaturite da un cortocircuito all’impianto di raffreddamento di un banco frigo presente nell’attività. L’incendio in corso è stato notato in strada dai vicini e da alcuni passanti, solo quando fumo e fiamme hanno oltrepassato la porta del panificio.

In breve sul posto è arrivato anche il proprietario per l’apertura pomeridiana, trovandosi davanti le alte lingue di fuoco che avvolgevano l’insegna.

Immediato è scattato quindi l’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco, intervenuti per domare il rogo, evitando così ulteriori danni ai macchinari presenti nel retro locale, abitazioni vicine e persone. Diversi i danni invece registrati all’interno del reparto vendita del forno.