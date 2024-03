Salento, incendiate due auto: nel mirino i mezzi di un carabiniere e di sua moglie

Notte di roghi nel Salento, l'ennesima purtroppo. Questa volta le fiamme hanno colpito Porto Cesareo, località nella quale un incendio nella notte, ha colpito le auto di un carabiniere e di sua moglie. L’attentato, perché gli inquirenti avrebbero già accertato che di questo si tratta, è stato compiuto nottetempo.

Ad agire sono stati alcuni malviventi che, seguendo con ogni probabilità un'azione prestabilita, hanno preso di mira un appuntato scelto in servizio proprio nella stazione cesarina guidata dal maresciallo capo Antonio Palamà.

Cosa è successo

Erano all'incirca le 2 della notte di venerdì, quando in via San Lucio Ie fiamme hanno avvolto prima l'utilitaria del carabiniere una Renault Megane del militare e poi di seguito anche la Lancia Y intestata alla moglie, parcheggiata a ridosso. Il rogo propagatosi velocemente, ha danneggiato seriamente le due vetture ed anche intaccato la facciata dell’appartamento dove risiede la coppia.

Appena accortosi di quanto stava accadendo lo stesso carabiniere da alcuni passanti hanno avvertito i vigili del fuoco e gli stessi carabinieri.

Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti prima o caschi rossi del distaccamento provinciale di Veglie, ed a stretto giro i carabinieri della Compagnia di Campi Salentina.

Immediate sono state avviate le indagini per risalire ai responsabili dell'azione. Con ogni probabilità di tratterebbe di un singolo uomo, che sarebbe stato anche immortalato da alcune telecamere di sicurezza presenti nella zona. I militari stanno operando con celerità per dare un nome a quel volto e risolvere il caso delicato che ha coinvolto il collega e la sua famiglia.