Il rogo di Ferrari e Porsche: incendio in un capannone con le auto di lusso

un capannone concustodite all'interno. L'incendio ieri sera a tarda ora in una contrada periferica di, zona Salinelle. Le fiamme hanno avvolto la struttura e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Francavilla e della sede centrale di Brindisi sono al lavoro per contenere i danni e mettere in sicurezza l'immobile.