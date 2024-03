Ferrari e Porsche in fiamme: incendio nel capannone delle auto di lusso, ingenti danni

A fuoco un capannone con Ferrari e Porsche custodite all'interno. L'incendio questa sera a tarda ora in una contrada periferica di Oria, zona Salinelle. Le fiamme hanno avvolto la struttura e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Francavilla e della sede centrale di Brindisi sono al lavoro per contenere i danni e mettere in sicurezza l'immobile. Sul posto anche le forze dell'ordine per raccogliere gli elementi necessari a risalire alle cause del vasto incendio. I danni sarebbero ingenti. Stando alle prime testimonianze raccolte, sembrerebbe che all'interno della struttura ci fossero anche alcune auto elettriche in quel momento in carica, circostanza che lascerebbe ipotizzare, tra le cause, anche un possibile cortocircuito.

