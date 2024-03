Kilometro Zero, i proprietari dopo l'incendio: «Il locale non c'è più ma torneremo»

«Ci rivedremo, come sempre, al Kilometro». Riaprirà con lo stesso spirito di sempre: il Kilometrozero , locale sul litorale ionico in provincia di Lecce bruciato poco più di 24 ore fa, tornerà ad animare le serate dei residenti della zona. Ne è certo il proprietario della struttura, Stefano Mellone, che insieme ai suoi collaboratori sta già pensando a come affrontare le conseguenze. «Abbiamo sporto denuncia alla polizia - spiega - ma al momento non sappiamo dire nulla di più rispetto a quella che è l'evidenza dei fatti». Su cosa possa esserci dietro l'incendio, poi, aggiunge: «Non abbiamo nessun sospetto e non c'è nulla che ci possa far pensare ad una possibile causa. Non siamo allacciati alla corrente elettrica e abbiamo un generatore di corrente che, però, è spento». Il che significa che c'è il fondato sospetto che dietro l'accaduto ci sia la mano di qualcuno. «Certamente ripartiremo non appena ci sarà consentito - spiega ancora - e quello che è successo non ci fermerà».

Speranza e voglia di ripartire

Un messaggio carico di speranza è comparso anche sulla pagina Facebook del locale: «Il Kilometrozero non c'è più. O meglio, non c'è più come lo conoscevamo. Ci state scrivendo in tanti, tantissimi. Ci state esprimendo una vicinanza che racchiude la vera anima del Kilometro, quell'anima che, a differenza di una struttura, non può essere danneggiata». Vicinanza ai titolari del locale dal sindaco di Galatone, Flavio Filoni: «Condanno in maniera netta e senza esitazione questo vile gesto che ha visto nella notte il propagarsi di un incendio in un'attività della nostra città». «Il Kilometrozero, come tutti sanno, è un'attività formata da dei ragazzi che si sono messi in gioco nel nostro territorio regalando, soprattutto nei mesi estivi, dei piccoli momenti di felicità lungo la costa de La Reggia. Esprimo la massima solidarietà a tutti loro con la speranza di tornare presto a godere di un altro splendido tramonto insieme».