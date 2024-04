Vandali in azione nel giardino della primaria al Perrino: a fuoco un bidone dell'immondizia

Un bidone dell'immondizia dato alle fiamme nella notte. Scorribande al calar del sole e scritte oscene sui muri. Non c'è pace per la scuola primaria del quartiere Perrino a Brindisi presa di mira ripetutamente dai vandali. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, questa notte con l'incendio di un bidone dell'immondizia nel giardino dell'istituto che sorge in via Sele.

L'episodio

Le fiamme hanno illuminato a giorno la facciata dell'edificio scolastico, scagliando ombre spaventose sui muri che raccontano storie di disperazione e rabbia.

L'amara scoperta da parte del personale scolastico, questa mattina alla riapertura della struttura. I muri della scuola, già segnati dal tempo e dalla routine, sono stati ulteriormente deturpati da scritte oscene e immagini offensive. I disegni crudeli, resi con spray colorati, hanno ferito non solo la facciata della scuola, ma anche il cuore della comunità che vi trova rifugio e formazione.

«Sono gesti che lasciano un senso di impotenza e frustrazione - commenta Marialuisa Pastorelli, dirigente scolastica del Comprensivo Bozzano-Centro - Sono mesi che denunciamo al Comune di Brindisi il degrado in cui versa il nostro cortile e che necessiterebbe di una manutenzione. I lucchetti al cancello di ingresso vengono ripetutamente divelti e la scuola diventa terra di nessuno». Sul posto ieri mattina gli agenti della polizia municipale. Senza un sistema di sorveglianza adeguato, i vandali hanno carta bianca per agire nel buio, senza il timore di essere identificati o catturati.