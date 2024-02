Salento, imprenditore nel mirino: incendiata l'auto. Secondo attentato in un mese

Secondo attentato incendiario ai danni di un'auto di proprietà di un imprenditore di Novoli. Il grave fatto di cronaca è avvenuto domenica notte, precisamente intorno alle 23, orario che registra ancora la presenza in strada di passanti, auto e avventori di locali pubblici. Un fatto grave che mette in ulteriore allerta le forze dell'ordine, a dimostrazione della recrudescenza e della determinazione di chi ha agito sprezzante pure del pericolo di essere visto o riconosciuto.

Ad essere avvolta completamente dalle fiamme è stata una Volvo V90 station Wagon, che è stata messa completamente fuori uso. Anche una Fiat Grande punto parcheggiata di fianco alla Volvo è stata colpita dall'incendio registrando gravi danni.

Il secondo attentato



Quello di ieri è di fatto, il secondo attentato incendiario ai danni dell'imprenditore novolese. Il primo fu registrato la notte dello scorso 8 gennaio, qua di i Vigili del Fuoco di Veglie intervennero a Novoli per l'incendio che interessò una Volvo V40. Da quanto constatarono i caschi rossi, le fiamme interessarono la parte posteriore della vettura.

L’opera di spegnimento quella volta, impedì ulteriori danni alla pubblica e privata incolumità.

Anche ieri notte sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie con un'autobotte ed a seguire i carabinieri della compagnia di Campi Salentina ed i colleghi della stazione di Novoli. In corso le indagini per accertare le cause per meglio verificare la natura del rogo, indagini che si avvarranno dei frame di telecamere di videosorveglianza di alcune telecamere presenti in zona.