Salento, due auto incendiate nella notte: sono di proprietà di un imprenditore edile. Una famiglia costretta ad abbandonare casa

Notte di fuoco a Magliano, frazione di Carmiano, in Salento. Due le auto distrutte dalle fiamme, di proprietà di un imprenditore edile del posto, S.D.L. le sue iniziali.

L'allarme è scattato intorno alle 2 di notte. Alcuni residenti hanno visto le alte lingue di fuoco levarsi in cielo e minacciare la propria abitazione. Un'intera famiglia è stata costretta ad abbandonare la causa e scendere in strada. Sull'asfalto le due auto dell'imprenditore, una Mercedes Glc e una classe B, avvolte dalle fiamme.



L'intervento dei vigili del fuoco è servito a domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona e la abitazione lungo la via. Le due auto invece sono andate completamente distrutte.

Rilievi e indagini affidate ai carabinieri di Carmiano e ai colleghi della compagnia di Campi Salentina. I militari seguono l'azione dolosa, ma non scartano alcuna pista.

Al vaglio anche i filmati delle videocamere di sorveglianza installate nella zona.