Incendio nella notte in centro: auto di un imprenditore data alla fiamme

Fiamme nella notte su corso Roma, nel centro di Massafra, in provincia di Taranto. Circa mezzora dopo la mezzanotte un’auto parcheggiata lungo la strada principiale della città, per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è andata in fiamme. L’allarme lanciato da alcuni cittadini è stato immediatamente recepito dai carabinieri della compagnia di Massafra, diretta dal capitano Quintino Russo. Immediatamente sul posto, oltre ai militari della radiomobile, sono giunti i vigili del fuoco, i quali hanno spento il rogo e avviato gli accertamenti del caso.

Non solo l'auto, anche un parcometro

L’auto distrutta dalle fiamme, una Bmw X3, di proprietà di un imprenditore che opera nell’ambito dei servizi per l’ambiente, era parcheggiata nei pressi della chiesa del Sacro Cuore.

Le fiamme hanno distrutto anche un parcometro.

Il terzo episodio per l'imprenditore

L’auto andata in combustione nella notte tra domenica e lunedì, è la terza nell’ultimo biennio oggetto di simili episodi, rientrante nell’ambito familiare dello stesso imprenditore. Elemento che sicuramente porterà gli inquirenti ad attenzionare più accuratamente il caso. Nel frattempo, i carabinieri stanno provando ad acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche delle attività commerciali, presenti nei paraggi del luogo in cui è divampato l’incendio. Nessuna ipotesi, al momento, è esclusa. Il lavora investigativo si sviluppa su più fronti.