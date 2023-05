Incendiate due auto nella notte: è emergenza nel Salento

Un'altra notte di fuoco nel Salento: uncendiate due auto, una a Tuglie e una a Cavallino.

A Cavallino

Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lecce è intervenuta attorno alle 2 nel Comune Cavallino, in via circonvallazione, per un incendio di una Fiat Uno di proprietà di un uomo di 86 anni. I vigili del fuoco hanno spentole fiamme che però ormai avevano completamente divorato l'auto.

A Tuglie

A Tuglie, invece, a fuoco è andata attorno alle 22 una Citroen C1 parcheggiata in via Grappa e di proprietà di un 44enne. Sul posto, i vigili del fuoco, hanno spento un principio di incendio nella parte posteriore dell'autovettura. L'opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose mentre ora si indaga per verificare le natura del principio di incendio.