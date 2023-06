Grave intimidazione nella notte: a fuoco l'auto del vicesindaco

L'auto del vicesindaco di Carapelle, Ulderico Spinapolice, è stata distrutta da un incendio questa notte. La vettura era parcheggiata sotto la sua abitazione. Secondo quanto riferito dai carabinieri il vicesindaco non avrebbe mai ricevuto minacce. Sono in corso le indagini per verificare l'origine del rogo, da accertare anche grazie alle immagini delle telecamere della zona.

Come è andata

«Intorno alle due della scorsa notte - ha dichiarato Spinapolice - sono stato allertato da un vicino che abita al piano superiore rispetto al mio.

Poco dopo sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo». Spinapolice, agente di commercio, era stato eletto con una lista civica nel 2018 e riconfermato nelle scorse elezioni del 14 e 15 maggio.

La solidarietà di Anci

"Anci Puglia - si legge in una nota - esprime la vicinanza e la solidarietà dei Comuni pugliesi al vicesindaco Ulderico Spinapolice, alla sua famiglia e alla comunità di Carapelle per il grave atto intimidatorio subito. Anci Puglia confida nell'operato delle forze dell'ordine affinché facciano presto luce sull'accaduto, per consentire al Vicesindaco Spinapolice e all'amministrazione comunale di Carapelle di poter svolgere il proprio mandato in condizioni di sicurezza e legalità."