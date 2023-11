Camion incendiato nel parcheggio: al vaglio le immagini delle videocamere

Indagini sono in corso per accertare la natura dell'incendio che la scorsa notte ha distrutto un camion parcheggiato in un'area di sosta sull'autostrada A 16 in zona Ofanto sud, nei pressi di Cerignola, nel Foggiano.

Il mezzo è andato completamente distrutto. Nessuno è rimasto ferito.

Immagini al vaglio

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere presenti lungo il tratto autostradale.