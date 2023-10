Salento, incendio divora le auto in sosta nel piazzale: paura in città, 3 vetture completamente distrutte

Un incendio è divampato intorno alle 13.30 sul piazzale Nicola Pagano (largo Stazione), a Squinzano, che ha coinvolto tre autovetture, le quali sono andate completamente distrutte. Altri veicoli hanno rischiato la stessa sorte, poiché il piazzale in questione ospita, quotidianamente, le auto dei pendolari che proprio lì parcheggiano il proprio mezzo, per poi utilizzare i treni regionali, direzione Lecce e Brindisi, per raggiungere i luoghi di lavoro o di studio.

Per fortuna, l'intervento dei Vigili del fuoco ha bloccato le fiamme che si propagavano ad effetto "domino" lungo la fila delle auto parcheggiate.

I dettagli

Intorno alle 15, la situazione è tornata nella normalità, anche se si attendevano i mezzi utili alla rimozione delle auto coinvolte.

Le fiamme hanno raggiunto e divorato, anche, gran parte di un albero a ridosso del piazzale, ed alcuni pali dell'energia elettrica. Sono intervenute prontamente ben tre autobotti dei Vigili del fuoco per spegnere le fiamme, mentre i carabinieri della locale Stazione di Squinzano e la polizia municipale, giunti subito sul posto, chiudevano l'area al traffico veicolare.

Forte il disagio, ma anche la preoccupazione, per i tanti pendolari,studenti e lavoratori, che proprio in quell' ora rientravano in paese con i treni. Amara sorpresa, invece, per quei malcapitati che hanno trovato le loro automobili divorate dalle fiamme. Sulla vicenda i carabinieri di Squinzano, per meglio accertare i fatti accaduti, hanno acquisito foto e video realizzati da alcuni passanti, utili alle indagini e per poter risalire all'origine, oltre che alle cause dell' incendio.