Incendio all'alba al ristorante "La Tana dell'artista": ingenti i danni provocati dalle fiamme

Un incendio è divampato nelle prime ore di questa mattina a Santo Spirito a Bari. Avvolte dalle fiamme le strutture esterne del ristorante e pizzeria "La tana degli artisti" che si trova sul lungomare Cristoforo Colombo.

Al momento del rogo i locali erano vuoti e fortunatamente non ci sono stati feriti. In fumo i capannoni e la facciata esterna del locale. Secondo una prima analisi i danni sarebbero ingenti. Le fiamme però hanno interessato anche un appartamento adiacente alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Indagini sono in corso per stabilire la natura del rogo.