Incendio distrugge il locale sulla spiaggia KilometroZero: notte di fuoco nel Salento Foto

Un grosso incendio distrugge le strutture del "KilometroZero Gasoline”, locale sul mare situato sulla litoranea Santa Maria al Bagno-Lido Conchiglie, precisamente in località La Reggia (territorio di Galatone).

Il rogo è scoppiato intorno alla mezzanotte e ha completamente divorato le strutture in legno del locale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno dovuto lavorare con molta difficoltà per domare le fiamme e mettere in sicurezza i luoghi.

Sono in corso le indagini per stabilire se si sia trattato di un rogo di natura accidentale o dolosa.

Le parole del sindaco

"Condanno in maniera netta e senza esitazione questo vile gesto che ha visto nella notte il propagarsi di un incendio in un’attività della nostra città - sono le dichiarazioni di Flavio Filoni, sindaco di Galatone - Il KilometroZero, come tutti sanno, è un’attività formata da dei ragazzi che si sono messi in gioco nel nostro territorio regalando, soprattutto nei mesi estivi, dei piccoli momenti di felicità lungo la costa de “La Reggia”.

Esprimo la massima solidarietà a tutti loro con la speranza di tornare presto a godere di un altro splendido tramonto insieme".