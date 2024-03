Salento, incendio nella discarica di rifiuti di Cavallino

Un grosso incendio sta interessando in queste ore l'impianto di biostabilizzazione di Cavallino, nel quale vengono trattati i rifiuti indifferenziati di buona parte della provincia di Lecce. Il rogo è scoppiato intorno alle 8 di questa mattina - 2 marzo - e sta tenendo impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato un capannone di circa 2.500 metri quadrati in località Guarini adibito alla biostabilizzazione dei rifiuti indifferenziati, il processo di trattamento che permette la produzione di frazione organica stabilizzata a partire dai rifiuti urbani residui. Nel capannone ci sono 14 biotunnel per il trattamento dei rifiuti: proprio uno di questi è stato avvolto dal fuoco. Dopo le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno avviato quelle di raffreddamento, di bonifica e di messa in sicurezza dell'impianto.

Il precedente

Lo stesso capannone fu interessato da un incendio simile il 31 agosto dello scorso anno.

Con quello di oggi, sono quattro i roghi nel giro di pochi anni all'interno dell'impianto di Cavallino. Nel mese di settembre del 2020, a causa dello scoppio di un razzo segnalatore (di quelli usati sulle imbarcazioni) di cui qualcuno si era disfatto tra i rifiuti, era andato in fiamme un capannone di circa 2.000 metri quadrati. Sempre uno dei 14 biotunnel, invece, era stato interessato da un altro incendio nel mese di maggio del 2020: anche in quel caso, le fiamme si erano originate da qualcosa di infiammabile tra i rifiuti.