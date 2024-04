Discarica di 600 metri quadri con rifiuti pericolosi: una denuncia

Nel ardo pomeriggio di ieri, alla periferia del Comune di Nociglia (Le), i Carabinieri della locale Stazione hanno individuato una discarica non autorizzata contenente anche rifiuti pericolosi, tutti sparsi all’interno di un terreno recintato di proprietà privata.

Denuncia e sequestro

Immediato è scattata la denuncia dell’uomo, proprietario dell’area, alla Procura della Repubblica di Lecce. Il materiale, che in questo momento è oggetto di ulteriori accertamenti dalla componente specialistica dell’Arma nonché dai tecnici dell’Arpa Puglia per definirne la pericolosità e la provenienza, era ammassato su una superficie di circa 600 mq, recintata con un muro in tufo alto 2,5 metri e chiusa da cancello metallico, cui i militari hanno apposto i sigilli dopo averne formalizzato il sequestro.