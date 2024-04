Salento, rifiuti abbandonati e bruciati nelle campagne: una denuncia. I Carabinieri Forestali del Nucleo di Otranto, nel corso di un pattugliamento nelle campagne dell’entroterra in agro di Minervino di Lecce si sono imbattuti in una zona di accumulo di rifiuti, all’ interno di un fondo agricolo, a cui era stato dato fuoco, su una superficie di circa 200 metri quadri.

I rifiuti dati alle fiamme

I rifiuti, residui vegetali delle coltivazioni, teli per pacciamatura e tubi di irrigazione, prodotti dalla stessa azienda erano stati dati alle fiamme. Denunciato il proprietario del fondo rustico. La combustione illecita di rifiuti, che potenzialmente costituisce un serio pericolo per l’ ambiente e per la salute umana, è un reato particolarmente grave, per cui è stata prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni, che passa da 3 a 6 nel caso di rifiuti pericolosi.