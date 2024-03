Salento, scoperta discarica abusiva nelle campagne di Matino. Scatta il sequestro

Cumuli di scarti vegetali (prodotti ortofrutticoli), cassettame, contenitori di cartone, sacchi di plastica, nonché vetri frantumati e tipologie varie di materiali di risulta: discarica abusiva scoperta e sequestrata nel Salento. Una pattuglia del Nucleo di Gallipoli ha individuato nella campagne di Matino una vasta area, della superficie di 400 metri quadri, trasformata in deposito incontrollato di rifiuti.

I Carabinieri Forestali hanno denunicato, in stato di libertà, l’ autore del reato alla Procura della Repubblica di Lecce per gestione non autorizzata di rifiuti e concesso al trasgressore di estinguere il reato con il pagamento di una somma pecuniaria, evitando così il processo penale, previa ripulitura dell’ area, sottoposta a sequestro, entro un termine stabilito.