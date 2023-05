Nelle officine abusive 35 veicoli in riparazione: maxi-multa da 10mila euro ai titolari

Riparavano auto e scooter, ma senza avere alcuna licenza o autorizzazione. Per questo i titolari di due officine abusive, due fratelli di Collepasso sono stati multati con una sanzione di 5mila euro ciascuno (per un totale di 5mila euro. Maxi-multa anche per i clienti che, per la riparazione dei propri veicoli, si avvalevano di tali imprese non autorizzate.

Il blitz è stato portato a termine dagli agenti della Polizia Stradale di Lecce e di Maglie e rientra nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica del regolare svolgimento delle attività poste in essere dalle imprese impegnate nel suddetto settore.

L’intero immobile, ceduto in comodato d’uso gratuito dal proprietario, era occupato da due fratelli che, ognuno per proprio conto, svolgevano abusivamente l’attività di autoriparazione del tipo officina meccanica e meccatronica con la predisposizione di mezzi e luoghi finalizzati a tale scopo, il tutto in assenza di comunicazione e autorizzazioni degli Enti a ciò preposti, ai quali sono stati comunicati gli esiti dell’accertamento eseguito.

Il sequestro

Al momento del controllo erano ben 35 i veicoli in riparazione.

Oltre ai titolari, sono stati identificati anche due "dipendenti" intenti a eseguire le operazioni necessarie. Al termine della verifica eseguita, si procedeva al sequestro amministrativo cautelare delle attrezzature presenti all’interno delle due strutture adibite ad officina, finalizzato alla confisca da parte delle autorità competenti.