Lavori alle condutture, sette Comuni senza acqua tra martedì e venerdì

Acquedotto Pugliese sta effettuando lavori in diversi Comuni per il miglioramento del servizio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica. Disagi, comunque, saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

I lavori riguarderanno, nell'arco della prossima settimana, i Comuni di Copertino, Lecce, Gallipoli, Alezio, Zollino, Salice Salentino e Torre Vado (frazione di Morciano di Leuca).

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica.

I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Il Calendario

Martedì 23 maggio

Copertino - I lavori riguardano l’installazione di nuove opere acquedottistiche. La sospensione riguarda l'intero abitato e avrà la durata di 6 ore, dalle 14 alle 20.

Torre Vado - I lavori riguardano il collegamento di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nelle seguenti vie: via Taranto, via La Spezia, via Milano, via Trieste, via Marsala, via Amalfi, via Scalelle, via Volta, via Archimede, via Capri, via Euclide, via Fiorilli, Corso Venezia, Lungomare C.Colombo, via Napoli, via Firenze, via Talete, via E. Fermi, via Genova, via Sorgenti, via Puglia, via Toscana, via Anemoni e via Pratoline. La sospensione avrà la durata di 8 ore, dalle 9 alle 17.

Zollino - I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche in Via Mazzini. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in Via Mazzini. La sospensione avrà la durata di 4 ore, dalle 8 alle 12.

Mercoledì 24 maggio

Gallipoli - I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nelle SP 282 e SP 361 (nel tratto compreso tra la SP 282 e l’ospedale, escluso quest’ultimo). La sospensione avrà la durata di 6 ore, dalle 8 alle 14.

Alezio - I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica nell’intero abitato. La sospensione avrà la durata di 6 ore, dalle 8 alle 14.

Giovedì 25 maggio

Salice Salentino - I lavori riguardano l’inserzione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in Via Don Bosco e in Via Nicotera. La sospensione avrà la durata di 6 ore, dalle 8 alle 14.

Venerdì 26 maggio

Lecce - Gli interventi riguardano il miglioramento del servizio. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica in Via Giuseppe Moscati, Via San Cesario, quartiere Aria Sana, Via Ada Cudazzo, Via Vecchia San Cesario, Via Antonio Filippi e vie Limitrofe. La sospensione avrà la durata di 6 ore, dalle 14 alle 20.

Per informazioni:

numero verde 800.735.735

www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)

Twitter, account @AcquedottoP

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “myaqpaggiorna”.