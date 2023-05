Il ministro Piantedosi in Prefettura: entro l'anno più agenti e 200 nuove telecamere per la sicurezza

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, questa mattina è stato a Bari, all'interno della Prefettura, per partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla prefetta di Bari, Antonia Bellomo. Presenti anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il procuratore della Repubblica di Bari, Roberto Rossi, il questore Giovanni Signer e il comandante provinciale dei carabinieri, Francesco De Marchis.

I temi proposti dal sindaco Decaro durante l'incontro sono stati prevalentemente due: la criminalità organizzata e l'ordine pubblico. «La situazione nella città vecchia è preoccupante - ha aggiunto Decaro - lo spaccio di droga è aumentato probabilmente perché, di recente, sono stati scarcerati alcuni esponenti di rilevo della criminalità organizzata.

Ma non lasceremo che Bari torni agli anni '90».

Cosa ha detto il ministro

Il ministro Piantedosi ha assicurato che, entro la fine dell'anno, il personale delle forze dell'ordine nel capoluogo pugliese si rafforzerà con altri 70-80 agenti circa per quanto riguarda la Polizia di Stato, un numero simile anche per i carabinieri, e poi guardia di finanza e vigili del fuoco. Un totale di 140 nuovi agenti. A questo, ha aggiunto, arriveranno altre 200 telecamere, che si aggiungeranno alle oltre 600 telecamere già in uso in città. Ci sarà «un rafforzamento degli organici che proseguirà negli anni a venire - ha dichiarato Piantedosi - grazie a una voce specifica in legge di bilancio e con il decreto assunzioni».

La richiesta

Era stato il sindaco di Bari a scrivere al ministro Piantedosi l'aprile scorso segnalando la necessità di potenziare i presidi di contrasto dei fenomeni di illegalità nella città, come i numerosi furti con "spaccata" nelle attività commerciali o lo spaccio di sostanze stupefacenti in alcuni quartieri.